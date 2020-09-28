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أستاذ صحة عامة يحذر: وضع " كورونا " في مصر مطمئن.. ولكن

كورونا
كورونا في مصر
 
الإثنين، 28-09-2020 11:46 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق ،إن أزمة "كورونا" لن تنتهي بعد ، وضروري أن يعود المواطن للوضع الحذر ، حتى ينتهي الفيروس بالكامل  ،محذرا من أنه إذا حدثت موجة ثانية سيؤدي للإغلاق وتضرر الاقتصاد بشكل كبير .
وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، يوم الأثنين، إلى أن  أعداد الإصابات بفيروس كورونا  حتى الآن  مطمئنة ، ولكنه إطمئنان حذر، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ، لافتا إلى أن معدل الالتزام بالاجرءات الاحترازية بدأ يتناقص بشكل كبير .
وأضاف المر، أنه في الوقت الذي بدأت فيه الموجة الثانية بفيروس كورونا في بعض دول العالم ، مصر في طريقها للتغلب على الموجة الأولى من الفيروس ، والتي أوشكت على الانتهاء ، موضحا أن تقييم الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا ، يتوقف على النظام الصحى القائم ، ومعدل الإنفاق على المنظومة الصحية ، بالإضافة إلى عدد الوفيات .
 

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