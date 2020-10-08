أستاذ صحة عامة تفجر مفاجأة مدوية عن الموجة الثانية لكورونا

الخميس، 08-10-2020
11:22 م
المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة وإحدى والحاصلات على جائزة الدولة، إن فوزها بالجائزة تتويج للجهد الذي بذله فريقها البحثي، حيث أنها تهدف لاكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا .
وأضافت وجيدة أنور خلال حوارها المذاع عبر "القناة الأولى الفضائية" إن فيروس كورونا
حير العالم كله: "شهر إبريل كان عنيفًا، المسشتفيات كانت مليئة بالحالات ولا يوجد مكان لحالات أخرى، وهو عكس ما حدث في شهر أغسطس، بل إن بعض المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي أُغلقت وعادتة لتمارس نشاطها الطبيعي وتقدم خدماتها العلاجية".
أوضحت: "مازلنا في الموجة الأولى، وسنصل إلى الموجة الثانية
عندما نصل إلى زيرو إصابات، ولا أحد يستطيع تحديد قوة الموجة الثانية
"، لافتةً إلى أن الدولة المصر
ية تحاول التعاقد على لقاح كورونا
، ويجب أن يشترك المواطنون في تجارب اللقاح، إذ قد يحمي الجسم لو كان ذو فاعلية، أو لا يحمي الجسم لكنه لن يضره في هذه الحالة".
وشددت، على أهمية الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الكمامة، وأن يكون الإنسان حريصًا على تقييم وضعه الصحي بنفسه، ولو شعر بأي أعراض مهما كانت بسيطة يجب أن يلتزم المنزل، لافتةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة فور الخروج من المنزل توخيًا للحذر .