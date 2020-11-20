الجمعة، 20-11-2020
02:02 م
إيمان هاني
استنكر
الدكتور عبداللطيف المر
، أستاذ الصحة العامة
بجامعة الزقازيق، من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية،
قائلا: "أنا منزعج.، والأعداد زادت".
وأضاف
"المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية
"إكسترا نيوز
"، اليوم الجمعة، أن لقاح كورونا
المنتظر لن يجدي في هذه الموجة،
حيث أنها لن تصل لأي دولة قبل 5 شهور، منوها بأن فيروس كورونا
ستنحصر بعد عام، ولكن
القلق من الخمس شهور القادمة.
وأوضح
أستاذ الصحة العامة
بجامعة الزقازيق، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هى الوسيلة
الوحيدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا
، حيث أن اللقاحات لم تطرح بعد، مناشدا المواطنين
الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مع الحصول على غذاء
صحي ومتوازن، والبعد عن القلق والتوتر، والحصول على قسط كافي من النوم لرفع مناعة الجسم.