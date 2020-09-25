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أستاذ تخطيط يكشف أهم أسباب البناء العشوائي في مصر

عشوائيات
عشوائيات
الجمعة، 25-09-2020 11:10 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن الهجرة من القرى الريفية إلى المدن، أحد أهم أسباب البناء العشوائي بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور سيف الدين فرج، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاسكان المخالف يسبب مشاكل عديدة، فهو يفتقر للسلامة الهندسية، مما أدى لإسراع الدولة في وضع قانون مؤقت لمصالحات البناء. 

أكد أستاذ التخطيط العمراني، أن خطر العشوائيات ينتهي، ومعه خطر الهجرة من الريف، وذلك من خلال أعمال صندوق تطوير العشوائيات والتنمية في القرى بتخصيص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة تصالح البناء.

 

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