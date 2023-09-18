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أستاذ بطب الأزهر يعاشر زوجة مخرج بموافقة الأخير.. تفاصيل صادمة

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أرشيفية
الإثنين، 18-09-2023 01:57 م

"سحر وشعوذة وثعابين وعلاقة. محرمة"عنوان تلك القضية التي وقع في فخها دكتور بكلية الطب جامعة الازهر، ومخرج تلفزيوني، عندما نصبوا فخهم للإيقاع بالضحية من أجل إقامة علاقة غير شرعية مع الضحية.
دكتور جامعي
تفاصيل تلك الواقعة، نرصدها في السطور التالية من اوراق القضية حيث، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة "مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و مخرج تلفزيوني لاتهامهم بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان ، لجلسة دور شهر أكتوبر المقبل.
 صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
واوضح، أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهما في تاريخ سابق على ٢٠٢٢/٦/١ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة خطفا بالاشتراك مع أخر مجهول المجني عليها "ه.ع.ا"بالتحايل الواقع عليها بأن قام المتهم الثاني بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وأنه على تواصل مع ساحر سوداني، الجنسية بإمكانه إزالة السحر فتواصلت معه فطلب منها الحضور الى محل عمله، وقد أقترنت تلك الجناية بمواقعه المجني عليها بالتحريض الواقع من كلاً من المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول قام بانتحال صفة الساحر وطلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ فى تهديدها بالثعابين وقام بمواقعتها. 
وكشف امر الإحالة،  هددا المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم ، كما توصلا الى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره اربعمائة وخمسون الف جنيه بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر .
كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره اربعمائة وخمسون الف جنيه بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر اخترقا تطبيق الواتس اب الخاص بالمجني عليها .

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