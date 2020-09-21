أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة، إن إحصائيات فيروس كورونا في مصر مطمئنة، وأن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وأشار "المر"، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز، إلى أن المصريين باتوا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وهو أمر غير مطمئن ويدعو للقلق.

وأوضح أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا، ليس أمرا سهلا، وأن العالم أمامه لا يقل عن سنة أو سنتين لحين تعميم لقاح، وتوزيعه على المواطنين العاديين، كأدوية الأنفلونزا.

وشدد على ضرورة عودة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة قواعد التباعد الاجتماعي، حتى لا تعود الدولة للتفكير في الإغلاق.