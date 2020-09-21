الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

تأييد حكم السجن عامين لسما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ضربة موجعة لمانشستر سيتى قبل مواجهة وولفرهامبتون

غرامة مالية على لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة

أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

قرار جديد من بنكي "الأهلي" و"مصر" بشأن شهادة الـ15%

"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الأهلى يرفض التفريط فى "ربيعة"

خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

download
كورونا
الإثنين، 21-09-2020 12:28 م إيمان هاني

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة، إن إحصائيات فيروس كورونا في مصر مطمئنة، وأن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا.
وأشار "المر"، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز، إلى أن المصريين باتوا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وهو أمر غير مطمئن ويدعو للقلق.
وأوضح أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا، ليس أمرا سهلا، وأن العالم أمامه لا يقل عن سنة أو سنتين لحين تعميم لقاح، وتوزيعه على المواطنين العاديين، كأدوية الأنفلونزا.
وشدد على ضرورة عودة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة قواعد التباعد الاجتماعي، حتى لا تعود الدولة للتفكير في الإغلاق.

إقرأ ايضا

image

أصالة في مهب الريح والسبب حديث نبوي

download

الإبراشي يكشف تفاصيل كارثية.. مشادة بين أم الطفل المذبوح ومسئول

Capture

"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن حالة الجو

أخبار متعلقة

FB_IMG_1600534253783

300 ألف إصابة بكورونا في تركيا

ifta

بيان من الإفتاء عن «فيروس الإخوان»

فيروس كورونا

علماء يبحثون احتمال تسرب كورونا من مختبر صيني

منظمة الصحة العالمية

خبيرة بـ «الصحة العالمية»: لقاحات كورونا قد لا تحمي كبار السن

مريض كورونا يعاني من الانتصاب داخل الرعاية المركزة

أمريكا تبشر العالم بظهور لقاح مضاد لكورونا

كورونا

​تحذيرات من فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ"كورونا"