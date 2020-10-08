أستاذ الأمراض الباطنة يكشف: هذا هو سر انخفاض كورونا في مصر

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «أخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحصول على تطعيمالدرن في سن صغيرة أسهم في عدم انتشار فيروس كورونا، وإصابتهم بالفيروس ضعيفة وتكون غير موجودة.
وتابع أن فيروس كورونا يتحطم مع ارتفاع درجات الحرارة بالأشعة فوق البنفسجية، وهي متوفرة في مصر خلال فترة الصيف.
وحذر أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، من خطورة فيروس كورونا وأن هناك موجة ثانية للفيروس، ومن الممكن أن تكون إصابات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قاتلة.