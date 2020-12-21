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أستاذ أحياء: أوروبا لم تستعد للسلالة الجديدة لكورونا

أول مصاب بفيروس " كورونا" في بريطانيا
كوروناذ
 
الإثنين، 21-12-2020 09:43 م أحمد سالم
قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن الفيروس من طبيعته التطور باستمرار إلى مالا نهاية، وما نشاهد من تكاثر فيروسات كورونا وظهور سلالة جديدة يعد أمرًا طبيعيًا.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مساء اليوم، مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، أبرز سمات السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا هي سرعة انتشارها بين المواطنين.

وأوضح أستاذ علم الأحياء الدقيقة، أن هذه السلالة لن تتعارض مع اللقاحات الجديدة المكتشفة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القاعدة العلمية تقول بأنه كلما كان الفيروس أكبر عدوى كان أقل في الخطورة.

وأكد، أن الأنظمة الأوروبية لم تجهز ولم تستعد لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا، والصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت القضاء على الفيروس بشكل نهائي لوجود نظام بين الدولة والشعب.

وأرجع ذلك لاتباع جمهورية الصين، النظام الشمولي اللاديموقراطي، مشيرًا إلى أن روسيا استعدت بشكل جيد لمواجهة الموجة الجديدة بديل ما تشهده من سير الحياة بطبيعتها دون وجود حظر حتى الان.
 

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