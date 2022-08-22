«أسبوع خطر»..تحذير رسمي من السفارة للمصريين في هذه الدولة

الإثنين، 22-08-2022
06:17 م
طالبت مصر
المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بمختلف المناطق،
بضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري من 21 - 28 أغسطس، والابتعاد عن المباني الحكومية
وأماكن التجمعات، حرصا على أمنهم وسلامتهم.
وناشدت السفارة
المصر
ية في كييف في بيان، الاثنين، رعاياها
بـ"ضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية،
والتوجه للمخابئ في حالة سماع صافرات الإنذار".
كما دعت السفارة
المواطنين المصر
يين إلى "الابتعاد عن
المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق، حرصا على أمن وسلامة الجميع، وعلى
وجه الخصوص يوم 24 أغسطس".
ويتزامن يوم الـ 24 من أغسطس الجاري، ذكرى مرور 31 عاما على
استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي، ومرور أيضا 6 أشهر على الحرب الروسية، حيث أعلنت
العاصمة كييف حظراً على التجمعات العامة في يوم الاستقلال.