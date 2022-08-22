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«أسبوع خطر»..تحذير رسمي من السفارة للمصريين في هذه الدولة

سامح-شكري-وزير-الخارجية-1600x1000
وزير الخارجية سامح شكري
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الإثنين، 22-08-2022 06:17 م
طالبت مصر المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بمختلف المناطق، بضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري من 21 - 28 أغسطس، والابتعاد عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وناشدت السفارة المصرية في كييف في بيان، الاثنين، رعاياها بـ"ضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية، والتوجه للمخابئ في حالة سماع صافرات الإنذار".
كما دعت السفارة المواطنين المصريين إلى "الابتعاد عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق، حرصا على أمن وسلامة الجميع، وعلى وجه الخصوص يوم 24 أغسطس".
ويتزامن يوم الـ 24 من أغسطس الجاري، ذكرى مرور 31 عاما على استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي، ومرور أيضا 6 أشهر على الحرب الروسية، حيث أعلنت العاصمة كييف حظراً على التجمعات العامة في يوم الاستقلال.

 

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