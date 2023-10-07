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أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

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مجلس النواب الأمريكي
السبت، 07-10-2023 01:59 م نسمه عبد الوهاب
قاد النائب مات غيتس، الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري ويعارض مكارثي، هذا الانقلاب واتهم غيتس مكارثي بعدم بذل ما يكفي من الجهود لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان هذا الحدث هو واحد من اللحظات المشحونة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث دفع المجلس واشنطن إلى حافة التخلف عن سداد الديون التي تبلغ قيمتها 31.4 تريليون دولار، وأيضًا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.

يتحكم الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة تبلغ 221 مقعدًا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يمكنهم خسارة أكثر من 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم، وفقا لـ سكاي نيوز عربية.
ماذا قال كيفن مكارثي بعد العزل؟

جهود النائب مات غيتس لعزلي كانت بدوافع شخصية.

لا أندم على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي.

لست نادماً على جهودي في بناء التحالفات وإيجاد الحلول.

لقد نشأت على حل المشاكل وليس خلقها.

وجودي في منصب رئيس مجلس النواب كان شرفًا كبيرًا.

أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر والانجاز والتفاؤل.

قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأميركي.

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