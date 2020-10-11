الأحد، 11-10-2020
07:58 ص
المصريون
كشفت
إيميلات هيلاري كلينتون
التي تم رفع السرية عنها، عن قصة جمعتها مع الأمير سعود
رحمه الله، والتي تصدرت المشهد خلال ساعات قليلة عبر منصات التواصل الاجتماعي
المختلفة.
وفي
أحد الإيميلات كتبت هيلاري: "لقد حذرته (الأمير سعود الفيصل
) من التدخل في
البحرين وثورتهم و أن العنف قد يسبب أزمة أمريكية - سعودية، ولكن غلق سعود الفيصل
الخط في وجهي".
وتفاعل
المواطنون مع رسالة كلينتون مؤكدين على أن المملكة دائمًا لها مواقفها القوية ولا
تتبع أمريكا أو أي دولة أخرى.
ومن
جانبه علق الكاتب عضوان الأحمري على تصدر قصة الأمير سعود وكلينتون للمشهد، بقوله
عبر "تويتر": "لماذا الاستغراب من إغلاق الأمير سعود الفيصل
السماعة في وجه هيلاري بعد تحذيرها دخول البحرين؟ العلاقة بين السعودية
وأميركا
استراتيجية، وليست تابع ومتبوع. الشواهد كثيرة، وسبق أن أمر الملك فهد بمغادرة
سفير واشنطن أراضي السعودية
فورا بعد تدخله بموضوع الصواريخ الصينية، والأحداث
كثيرة".