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أسامة كمال لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: "دين أبوكم أيه؟"

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أسامة كمال لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: "دين أبوكم أيه؟"

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أسامة كمال
الإثنين، 18-12-2023 10:59 ص
علق الإعلامي أسامة كمال، على مقال وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا في جريدة "صنداي تايمز" والذي دعا إلى إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، زاعمين التطلع لتحقيق سلام للأجيال القادمة.

قال "كمال" خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc،" مساء اليوم الأحد، إن المقال مليء بـالمفاجآت التي وصفها بـ المرعبة؛ نظرًا لكونه يمثل اعترافا من قوى حليفة لدولة الاحتلال بشأن وقوع ضحايا مدنيين كُثر خلال الحرب على القطاع.

استكمل: "عميان ماشى؟ مش شايفين حقايق بتنقلها تليفزيونات بريطانيا وألمانيا؟ عظيم وعادى إنما طيب ما تسكتوا؟ ما تاخد واجبك وتروح؟ مش عيب؟ كتير خدوا واجبهم وروحوا؟ خروج وزيرين من دولتين كبار للترويج للي بيحصل في غزة على مرأى ومسمع من عالم صامت، هدفه إيه؟".

ذكر أن تصريحات الوزيرين في المقال المشار إليه تستفز مشاعر الفلسطينيين؛ متابعًا: "فيه قصيدة مصرية لشاعرنا جمال بخيت بتقول دين أبوهم اسمه آيه؟ مش عارف هل سمعوها"

وفي رسالة شديدة اللهجة للوزيرين قال: "بلاش تستفزوا المزيد من المواطنين، كفى تهييج في إسرائيل، لم يبق شيء في غزة أيها السادة؟ إلا الأكاذيب والقتلى والجرحى وبس؟ لا وقود، لا علاج".

يشار إلى كتابة وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا مقالًا مشتركًا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نُشر، السبت، قالا فيه: "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي إلى سلام مستدام، وكلما تم ذلك مبكرا، كلما كان أفضل، فالحاجة ملحة"، وأضاف المقال أن "عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين قُتلوا".

وقال الوزيران: "هاجمت حماس إسرائيل بوحشية، ولا تزال تطلق الصواريخ لقتل المواطنين الإسرائيليين كل يوم، ويجب على حماس أن تلقي سلاحها".

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