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أسامة ربيع: عودة الملاحة في القناة غدًا حال نجاح الخطة الجديدة

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السفينة
 
الجمعة، 26-03-2021 10:33 ص المصريون

تحدث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن تفاصيل السيناريو الجديد الذي اتبعته الهيئة لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن”، العالقة بالقناة.
وقال  “ربيع”، إن فريقا من شركة الإنقاذ الهولندية “سميت” وصل إلى قناة السويس، أمس الخميس، موضحا أنها “أكبر شركة عالمية في مجال تعويم السفن العالقة”، فيما جرى وضع “خطة جديدة” لاحتواء الموقف.
وأشار “ربيع”، إلى أن “السيناريو الجديد يتضمن إجراء عمليات تكريك بمنطقة جنوح السفينة بالكيلومتر 151، بدأت أمس الخميس، على أن تبدأ أعمال الشد اليوم الجمعة”، بحسب موقع “سكاي نيوز”.
وأوضح:”استمرار أعمال التكريك حتى الآن عن طريق (الكراكة مشهور)، وهي إحدى الكراكات التابعة للهيئة، مع مراعاة طبيعة التربة بالمنطقة المحيطة بجنوح السفينة والمسافة الآمنة معها”، مبينا أنه سيتم الدفع بـ9 قاطرات لإجراء محاولة شد السفينة.
وتابع: “عقدنا اجتماعا مع مسؤولي الشركة الهولندية التي تتابع جهود التعويم من أعلى السفينة، ومتفائلون بالمحاولة الجديدة لإنقاذها”، موضحا أنه في حال نجاح “السيناريو الجديد”، كما ستقرر الهيئة عودة حركة الملاحة إلى قناة السويس بشكل كامل، غدًا السبت.
 

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