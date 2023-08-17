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أزمة الطائرة المحتجزة في زامبيا تصل البرلمان ومطالب بتوضيح حكومي

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أزمة الطائرة المحتجزة في زامبيا تصل البرلمان ومطالب بتوضيح حكومي

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طائرة
الخميس، 17-08-2023 10:32 ص


وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، لاستيضاح حقيقة وملابسات استيقاف واحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة في زامبيا خلال الساعات الأخيرة.

وقالت في سؤالها أمس الأربعاء،:"أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة من طراز (جلوبال إكسبريس تي سفن) تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و 602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة."

وأضافت:" كما احتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات."

وأوضحت أن الطائرة المستأجرة ححلقت من مطار القاهرة الدولي وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، لافتًة إلى أن الأموال تم التحفظ عليها ببنك زامبيا المركزي".

وأشارت إلى أن الطائرة كانت في طريقها من القاهرة إلى الكونغو وتوقفت في مطار لوساكا من أجل التزود بالوقود ثم استكمال رحلتها قبل أن يتم استيقافها من جانب السلطات في زامبيا.

كان مصدر مطلع أكد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

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