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أروى: أرفض أن يتزوج ابني من هذه الفنانة بعد السر الذي كشفته أمها عنها

أروى
أروى: أرفض أن يتزوج ابني من هذه الفنانة بعد السر الذي كشفته أمها عنها
 
الثلاثاء، 15-12-2020 08:37 ص المصريون
شنت المطربة اليمنية أروى هجوما شرسا على منى سابر - والدة الفنانة البحرينية حلا الترك - بعد الفيديو الذي هاجمت فيه ابنتها بسبب رفعها قضية ضدها.

وقالت أروى في فيديو لها: أستغرب مما فعلته منى السابر وهجومها على ابنتها حلا الترك بسبب قيامها برفع قضية ضدها .

وأضافت: حلا الترك عندها أسرة وهي مجرد طفلة ولا أظن أنه يمكنها تحريك قضية من تلقاء نفسها .

وتابعت: ليش منى السابر تطلع تقول على ابنتها عاقة وسيئة وتهدد بفضحها بسبب أنها رفضت تعطيها الأموال؟ .. يعني أنا لو عندي ابن وسمعت أم تقول كذا عن بنتها هرفض إنه يتزوج منها .. فازاي أم تقبل أن تفعل هذا في ابنتها؟
 

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