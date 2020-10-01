أرمينيا تستغيث بـ«السيسي» لوقف الحرب عليها

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السيسي
الرئيس السيسي
 
الخميس، 01-10-2020 03:42 م محمد فضل

بعث الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، بنداء إلى زعيمين عربيين، داعيا إياهما إلى استخدام نفوذهما على الصعيد الدولي لوقف القتال بين بلاده وأذربيجان في منطقة قره باغ.
وأكد مكتب الرئيس الأرمني أن سركيسيان وجه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي شدد فيها على غياب أي حل عسكري في قره باغ، مشيرا إلى ضرورة تسوية الخلاف عبر التفاوض السلمي حصرا.
ودعا رئيس أرمينيا نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى "استخدام اتصالاته وسمعته من أجل وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن".
كما بعث سركيسيان برسالة أخرى إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، حيث قال: "يؤلمني أن أخبركم بأن أذربيجان شنت هجوما جديدا على جمهورية أرتساخ (أي جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد) وأصبح المدنيون خاصة في مرمى نيرانها، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين من كلا الجانبين وأنا أكتب هذه الرسالة".
وأشار الرئيس الأرمني إلى أن حكومة أذربيجان أعلنت مرارا خلال الأشهر الماضية عن سعيها إلى حسم النزاع عسكريا، مناشدا الملك الأردني الاستفادة من اتصالاته وسمعته على الساحة الدولية من أجل وضع حد لسفك الدماء ومعاناة الناس فورا".
 

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