أرفض ممارسة العلاقة مع زوجي لتناوله المخدرات.. نادية عمارة ترد (فيديو)





أجابت الدكتور نادية عمارة، الداعية الإسلامية، علي سيدة تقول" أنها منعت نفسها عن زوجها بسبب تعاطيه المخدرات.. فما الحكم في ذلك"، قائلة يحرم على السائلة ان تمنع نفسها عن زوجها ولا يكون العلاج بذلك الأمر.

وقالت الداعية الإسلامية لسائلة لو تضررتي من أفعال معينة يقوم بفعلها هذا الزوج والحياة لا تستقيم ففي هذه الحالة يجوز لك ان تطلبي الطلاق، مشيرة إلى أنه لا يكون علاج الخطأ بخطأ.

وأضافت عمارة من خلال برنامجها،" قلوب عامرة" المذاع عبر فضائية،" on ": إذا أرادت الزوجة أن تكمل مع زوجها ففي هذه الحالة يكون للزوج حق ويجب القيام به، مستشهدة في ذلك بحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ونصحت الداعية السائلة بالدعاء لزوجها وتقوم بنصحه ولك ان تلوميه في بعض من الأوقات ويجب ان تنوعي طريقتك معه وأن تستعملي معه سلاح الدعاء.

