السبت، 24-10-2020
02:20 م
المصريون
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
هجوماً عنيفاً ضد الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
، وأتهم فرنسا أنها سبب رئيسي في حدوث الكوارث والإحتلال في
أذربيجان.
واستنكر اردوغان ما حدث مؤخرا بقيام إحدى الصحف الفرنسية
بنشر صور تسيء إلي خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وتساءل ماكرون
عن مشكلة ماكرون
مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون
مع
الإسلام؟"
وأكد على أن "ماكرون
يحتاج إلى علاج عقلي"
ولابد أن يخضع للعلاج، واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية وتحديدا فرنسا
ضد الدين الإسلامي غير مفهومة.
يشار إلي إن هناك هجوم عنيف من جميع الدول العربية عن تلك الرسومات المسيئة
للرسول التي نشرتها احدى الصحف الفرنسية.
و استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح
مبارك الحجرف المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عن الإسلام
والمسلمين، ودعا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح.
و أكد أن تصريحات ماكرون
التي وصفها بـ "غير المسؤولة"
"تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين
الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق".