"أديب" يعرض فيديو مُسرب لتفكك جماعة الإخوان بسبب المرشد الجديد

الجمعة، 25-09-2020
11:14 م
المصريون ـ متابعات
عرض الإعلامي عمرو أديب
، مقطع فيديو
لمكالمة مُسربة بين أحد قيادات الإخوان
في الفيوم، وأحد أتباع الجماعة
الإرهابية في الشرقية، ويتحدثان خلالها عن ضرورة البحث عن شخصية أقوى من إبراهيم منير للتعامل مع حالة التفكك
التي يعيشونها.
وأضاف "عمرو أديب
"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء اليوم الجمعة، :"حالتهم بالبلى.. وبيقولوا في التسريب لو المرشد قطة هنمشي وراه"، مؤكدا أن هذا التسريب دليل على الوضع الذي وصلت له الجماعة
الإرهابية.
وأضاف عمرو أديب
: "الحكومة أعلنت إنها هتمد فترة التصالح، وهى مش قضية جباية، الدولة عاوزة تحط حد علشان توقف التجاوز في مخالفات البناء، وفى ناس تبرعت للناس اللى مش قادرة تدفع وفى إعفاءات، وده الكلام المهم، والإخوان
مسكوا النقطة دى وقالك خافوا، ولو معملناش يقولك مش حاسين بالناس، لا يا حبيبى إحنا عندنا حكومة خففت بالتدريج الإجراءات على الناس علشان حاسة بيهم".