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«أديب» يسخر من قنوات الإخوان

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عمرو أديب
الإثنين، 21-09-2020 09:42 ص إيمان هاني

وجه الإعلامى عمرو أديب، شكره للشعب المصرى لعدم استجابته لدعوات التظاهر والتى أطلقتها قنوات الإخوان.
وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على "ام بى سى مصر": شكرًا شعب مصر، شكرًا للشعب الواعى واللى عارف مصلحته وبيحافظ على دولته وبيحافظ على سيادته ومش عايز يبيع إرادته لحد بره.
وواصل ساخرا من فشل جماعة الإخوان الإرهابية في دعواتها التخريبية، قائلا: "زي ما قولت لحضراتكم في بلد مليون كيلومتر مربع وفيها 100 مليون طبعا فيه كذا شارع كذا قرية نزل فيها ناس نزل فيها حد بس طبعا هما ينزلوا 10 ثوان أو 15 ثانية يتصوروا ويجروا وعدد قليل جدا.

 

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