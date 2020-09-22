الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صور نادرة لفيضان النيل قبل بناء السد العالي

الأهلي يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب جيرالدو وأجايي

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

تراجع غير مسبوق لسعر الذهب في الأسواق

أديب محرجًا الهلالي: هو كل الناس بفعل الفاحشة لمؤاخذة

العثور على جثتى لزوجين توفيا قبل 2500 عام

تعليق صلاة الجمعة في هذه الدولة بسبب " كورونا"

عرض رسمي من بيراميدز لضم حسام حسن

محافظ البحيرة: لا تعويضات للمتعدين حال حدوث فيضان

أديب محرجًا الهلالي: هو كل الناس بفعل الفاحشة لمؤاخذة

عمرو أديب وبن سلمان
أديب
الثلاثاء، 22-09-2020 01:34 م إيمان هاني
عقب الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على واقعة اكتشاف زوج خيانة زوجته له لمدة 11 عاما، وإثبات التحليل أن أطفاله الثلاثة ليس أبناءه، قائلا: "الفقهاء المعاصرين توقفوا عند استخدام البصمة الوراثية، لأنها ستكشف حقائق كثيرة وأسرار".

وأضاف "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار المنظومة المجتمعية، حيث سيكون هناك أبناء في أسر كثيرة يطلبون اجراء تحليل "DNA"، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب مستنكرا ومندهشا، "ليه في أسرار كثيرة، هو أغلب الناس بتعمل الفاحشة دي لمؤاخذة، ده فعل شاذ ولا ينطبق على كثير من الناس".

ليرد "الهلالي"، "أنا بسرد ما يقال في المؤتمرات"، فعقب "أديب"، "مؤتمرات إيه يا فندم.. هو ما بين كل 10 عائلات هيكون في كام واحد ده مش ابنه".

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القضاء المصري أخذ بالبصمة الوراثية في نزاعات النسب، ولم يأخذ بالبصمة الوراثية في دعوى تصحيح النسب، لأن القانون المصري إلى اليوم لم يتم إضافة دعوى تصحيح النسب باعتبار أن القاضي لابد أن ينفذ قانون، فالقضاء معذور.

وعقب عمرو أديب، "يعني أب يعمل تحليل ويقول ده مش ابني.. إنت تقوله لا ده ابنك وهيكمل كده، ايه العذاب ده".


إقرأ ايضا

ششششششششششششششششششش

الـ3 مش ولادي.. زوج يروي تفاصيل خيانة زوجته لمدة 11 عاما

عاجل.. الموت يفجع الفنان محمود حميدة

عاجل.. الموت يفجع الفنان محمود حميدة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

محافظ البحيرة: لا تعويضات للمتعدين حال حدوث فيضان

أخبار متعلقة

قبببببببؤ

طبيب الفرخة ليكسي : تحتاج إلي إجراء علاج طبيعي

مبروك عطية

داعية: "الولد هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"

يءءءءءءءءءءءءء

مفاجأة عن مكان "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب

أديب

عمرو أديب: "سلومة الأقرع راجع تاني"

الطقس

لمدة أسبوع .. تحذير عام من الأرصاد للمواطنين

لقاح كورونا

المصل واللقاح: "استعدوا للشتاء واحذروا من كورونا"