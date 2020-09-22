أديب محرجًا الهلالي: هو كل الناس بفعل الفاحشة لمؤاخذة

الثلاثاء، 22-09-2020
01:34 م
إيمان هاني
عقب الدكتور سعد الهلالي
، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،
على واقعة اكتشاف زوج خيانة زوجته له لمدة 11 عاما، وإثبات التحليل أن أطفاله الثلاثة
ليس أبناءه، قائلا: "الفقهاء المعاصرين توقفوا عند استخدام البصمة الوراثية، لأنها
ستكشف حقائق كثيرة وأسرار".
وأضاف "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" هذا
الأمر سيؤدي إلى انهيار المنظومة المجتمعية، حيث سيكون هناك أبناء في أسر كثيرة يطلبون
اجراء تحليل "DNA"، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب مستنكرا ومندهشا،
"ليه في أسرار كثيرة، هو أغلب الناس بتعمل الفاحشة دي لمؤاخذة، ده فعل شاذ ولا ينطبق
على كثير من الناس".
ليرد "الهلالي"، "أنا بسرد ما يقال في المؤتمرات"،
فعقب "أديب"، "مؤتمرات إيه يا فندم.. هو ما بين كل 10 عائلات هيكون
في كام واحد ده مش ابنه".
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القضاء المصري
أخذ بالبصمة الوراثية في نزاعات النسب، ولم يأخذ بالبصمة الوراثية في دعوى تصحيح النسب،
لأن القانون المصري إلى اليوم لم يتم إضافة دعوى تصحيح النسب باعتبار أن القاضي لابد
أن ينفذ قانون، فالقضاء معذور.
وعقب عمرو أديب، "يعني أب يعمل تحليل ويقول ده مش ابني..
إنت تقوله لا ده ابنك وهيكمل كده، ايه العذاب ده".