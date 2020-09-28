الإثنين، 28-09-2020
02:18 م
إيمان هاني
سخر
الإعلامي عمرو أديب، من انتقاد جماعة الإخوان
للمشروعات القومية التي تفتتحها الدولة
المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها مجمع التكسير الهيدروجيني
بمسطرد
.
وقال
أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم يب سي مصر"
موجها حديثه لجماعة الإخوان
، قائلا: "لو ده الغلط قولوا لنا الصح، تحبو نعمل
مراجيح؟! نجيب بلالين وننفخها ونطيرها؟!".
وتابع: "كل حاجة مش عاوزينها، لا مدارس ولا مستشفيات ولا المصنع ولا الصوب الزراعية،
اللي مشغلهم لازم يقولهم إن في حاجة تعجبهم وحاجة تانية متنفعش، لا يعقل إن كل الأنشطة
الاقتصادية كلها متنفعش".