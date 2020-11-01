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أديب عن فيروس كورونا : إحنا ضد الكسر

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
الأحد، 01-11-2020 12:23 م إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تبين أن نقل العدوى بفيروس كورونا مؤخرا أصبحت من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، حيث يطلق على فيروس حاليا "الوباء الصامت"، معقبا: "الموضة الجديدة دلوقتي أن شخص زي الفل ماشي ويركب الأتوبيس وهو حامل الفيروس ومش ظاهر عليه".
وعن الوضع الوبائي في مصر، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب إن الوضع في مصر مستقر، معلقا: "لسبب يعلمه رب العالمين.. هل ده بسبب التطعيم اللي اخدناه وإحنا صغيرين الله أعلم.. هل عشان إحنا ضد الكسر الله أعلم.. هل عشان إحنا بنقول للكورونا تمشي بتمشي الله أعلم".
وتابع:" السيطرة على الوضع الوبائي في مصر في يد الشعب، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، مؤكدا أننا امامنا فرصة ذهبية لعدم التعرض لموجة ثانية من الفيروس، معقبا: "انا ساعات بشوف حاجا فيها زي الانتحار الجماعي، أو أنتم واخدين تطعيم ومحدش أخدني معاه.. خافوا على نفسكم".

 

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