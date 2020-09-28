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أديب: إيرادات مجمع مسطرد ستنعكس على هذا الأمر الهام

أديب
عمرو أديب
 
الإثنين، 28-09-2020 01:07 ص المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بعض المواطنين يتساءلون عن مدى استفادتهم من المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم، وهو مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد باستثمارات ٣.٤ مليار دولار، وطاقة إنتاجية ٤.٧ مليون طن، وهذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل، وهذا الصرح متعثر البدء فيه وتنفيذه من قبل ثورة يناير ٢٠١١، علاوة على أنه في النهاية يصب في مصلحة المواطن.
وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، دخل هذا المشروع يدخل للدولة ويرتد على المواطن في صورة تحسين المعيشة، من تطوير المستشفيات، واستكمال نواقصها من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة، وغيرها من أوجه تحسين معيشة الشعب المصري، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة في مشروعات الطرق والكباري وتوسعة الطريق الدائري والمحاور الرئيسية لمواجهة خسائر الزحام المروري، التي تقدر ١٧٥ مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن كافة اقتصاديات دول العالم تنكمش في هذه المرحلة، والصرح الذي تم افتتاحه اليوم هو نتاج القطاع الخاص المصري، بالإضافة لخبرات أجنبية، مؤكداً على أن طوابير البنزين والبوتاجاز انتهت مع الإدارة الحالية ولكن الناس بتنسى.
 

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