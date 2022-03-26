أدهم نابلسي يكشف لأول مرة الموقف الذي جعله يعتزل ويحذف أغانيه

السبت، 26-03-2022
10:38 ص
أطل الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي على الجمهور من
خلال بث مباشر عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.
وخلال البث توجه أدهم بالشكر لكل من دعمه ووقف جنبه واحترم
قراره بالاعتزال
ولم ينتقده في الفترة الأخيرة.
وتحدث أدهم عن قرار اعتزال
ه وكيف اتخذه، وقال أنه في شهر
رمضان السابق قرر أن يوقف جميع حساباته في منصات السوشيال ميديا وذلك بهدف تفرغه للعبادة
في الشهر الكريم العام الماضي ، وأضاف أنه كان بصدد أن يبدأ بالعمل لإطلاق ألبوم جديد
يتألف من 12 أغنية.
وتابع أدهم وقال أن في آخر 10 أيام من شهر رمضان
الماضي منحه
الله القوة كي يتراجع عن البدأ بألبومه الجديد وأن يتخد قرار الإعتزال .
وكان قد نشر أدهم صور تظهر نيله درعاً كرم فيه من حفل ختمه
للقرآن الكريم كما وأنه حصل على إجازة في التلاوة والتجويد.