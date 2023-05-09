"أخفت دليل براءتها بعد تهديدها".. ميار الببلاوي تفجر مفاجأة في قضية وفاء مكي

الثلاثاء، 09-05-2023
12:57 م
كشفت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، مفاجآت
جديدة في قضية الفنانة وفاء مكي
التي اتهمت فيها بتعذيب خادمتين.
تهديد بالذبح
وقالت ميار الببلاوي بعد مرور 23 عاما على القضية في تصريحات
تلفزيونية: وفاء مكي
استغاثت بي وأخبرت زوجي أنه حتى لو سيطلقني سأذهب وأقول ما أعرفه
سواء تم الأخذ بشهادتي أم لا، أنا رأيت الفتاتين بصحة جيدة بعد ترك منزل وفاء مكي
،
لافتة إلى أن إحدى السيدات كانت تعرض عليها تشغيل الفتاتين لديها، ولم يكن هناك أي
علامات تعذيب ظاهرة على الفتاتين.
وأضافت : في اليوم التالي عند ذهاب زوجي إلى عمله وجد ورقة
في صندوق البريد مكتوب فيها لو عاوزة ابنك يتدبح اشهدي مع وفاء مكي
. مشيرة إلى أنها
تحتفظ بهذه الورقة حتى الآن .
السفر إلى سوريا
وتابعت ميار الببلاوي: زوجي أخذ الورقة ولم يخبرني بها وأخذني
وسافرنا إلى سوريا بحجة أن جدته مريضة وحتى هذا اليوم أنا محتفظة بورق السفر وموعد
سفري وعودتي إلى مصر، خلال سفري حكم على وفاء مكي
ووقتها لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي
ولم أقرأ الجرائد وأعرف بالقضية ولم أتوقع أن يتم الحكم فيها سريعا.
الشهادة
وأوضحت: كلمت صحفي معروف وقتها وكان صديق عزيز ليا أنا ووفاء
وقلت له الموضوع ده غلط، والمصور قال لي فيه شخصية عاوزة تسبب الأذى لوفاء وكلامك مش
هيقدم ولا هيأخر.