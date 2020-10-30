أخطاء بمنهج التربية الإسلامية .. التعليم توضح الحقيقة

الجمعة، 30-10-2020
11:05 ص
متابعات- الدويني فولي
أكد المركز الإعلامي
لمجلس الوزراء و وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني أن الأنباء التي ترددت عن
وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية
و المناهج
الدراسية الأخرى غير صحيحة .
ولفت المركز إلي أن
الصور المتداولة بهذا الشأن لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بأي صلة ، لافتا إلي
أن هناك لجان مكلفة بمراجعة المناهج
الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها
وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة .
جدير بالذكر أن العام
الدراسي الجديد شهد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق
التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل وبالنسبة للصفوف من
الرابع الابتدائي و حتى الثالث الإعدادي يتم إتاحة شرح جميع المناهج
المقررة عبر
عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ،المنصة
الإلكترونية study.ekb.eg-منصة إدمودو Edmodo.org" .