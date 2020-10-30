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أخطاء بمنهج التربية الإسلامية .. التعليم توضح الحقيقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 11:05 ص متابعات- الدويني فولي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأنباء التي ترددت عن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية و المناهج الدراسية الأخرى  غير صحيحة .
ولفت المركز إلي أن الصور المتداولة بهذا الشأن لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بأي صلة ، لافتا إلي أن هناك لجان مكلفة بمراجعة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة .
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد شهد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي و حتى الثالث الإعدادي يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ،المنصة الإلكترونية study.ekb.eg-منصة إدمودو Edmodo.org" .
 

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