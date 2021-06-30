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أخصائي نفسي سعودي يفجر مفاجأة: دواء شهير لجلب السعادة يسبب الشذوذ

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الأربعاء، 30-06-2021 02:41 م

حذر الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي السعودي، الدكتور عبدالرحمن الخيزران من دواء شهير يستخدمه البعض للاعتقاد بأنه يجلب السعادة ويحسن المزاج ويجلب الوناسة لكنه قد يسبب الشذوذ.
وأوضح الخيزران خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، أن دواء “ليريكا” الذي يتناوله مرضى القلق لا يجب استخدامه إطلاقا إلا بوصفة من الطبيب بجرعات محددة جدا.
وبين أن هذا الدواء يعد من أكثر الأنواع المنتشرة بين فئة الشباب من سن 14 إلى 18 عامًا، والشائع عنه أنه يجلب السعادة ويحسن المزاج، ما قد يؤدي إلى إدمانها.
ولفت إلى أن بعض الشباب يتناولون 5 أقراص من “ليريكا” في اليوم الواحد وهو أمر خطير جدًا، مشيرا إلى أن إدمان هذه الحبوب يؤثر في السلوك الجنسي لمتناولها وقد تسبب الشذوذ.
 

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