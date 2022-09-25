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أخصائي تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الأسماك: بياكل دم ومخلفات

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اسماك
Native
Teads
الأحد، 25-09-2022 03:07 م


على الرغم من الفوائد الغذائية الكبيرة لتناول الأسماك، إلا أنها تكون في بعض الأحيان مضرة أكثر من نفعها، خاصة إذا كانت من الأسماك التي يتم تربيتها في المزارع.
وحذر الدكتور محمد ناصر عبدالواحد، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية ، من تناول أسماك المزارع، وقال في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سمك المزارع بياكل دم ومخلفات عمليات الذبح ، وفراخ المزارع الميتة ، كل هذا مع الهرمونات أيضا .

وتابع: لذلك من المهم اختيار أنواع الأسماك بعناية قبل تناولها للحفاظ على صحة الأسرة.
 

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