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أخر موسم.. تصريحات مفاجئة من بسمة وهبة فهل تعتزل الإعلام نهائيًا؟

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بسمة وهبة
الخميس، 21-03-2024 11:54 ص


قالت الإعلامية بسمة وهبة أن هذا الموسم الأخير لبرنامج العرافة ، وأنها تفكر فى قرار الإعتزال للمجال الإعلامي لأنها تريد التفرغ لأسرتها وإعطائهم الوقت الكافي .
وأضافت بسمة وهبة فى تصريحات تليفزيونية: أنها تريد أن تعتزل المهنة وهى فى قمة نجاحها وقررت بالفعل الإعتذار عن تقديم برنامج العرافة خلال السنوات القادمة نظرًا لشعورها بالإرهاق.
وعن قرار الإعتزال للمجال الإعلامي بشكل عام، قالت بسمة وهبة أنها مازالت فى مرحلة التفكير لأن القرار صعب لأنها تمارس المهنة منذ 20 سنة ، معلقة: خايفة أخد القرار عشان أرتاح يجي عليا بالعكس وأتعب .
وعن برنامج العرافة، أكدت بسمة وهبة أن هذا الموسم سيكون الأخير لأن البرنامج مرهق للغاية .
وكانت حلقة بسمة وهبة مع المطربة بوسي فى برنامج العرافة قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية . 
وردت الفنانة بوسي على تصريحات طليقها هشام ربيع، بعد خروجه من خلال فيديو ليؤكد أن علاقتهما انتهت منذ فترة، ووجه لها اللوم لأنها قالت له "بحبك" وهو رجل متزوج .
وعلقت بوسي من خلال تسجيل صوتي، نشرته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام جاء فيه: شوفتي يا بسمة، وتقولي أقوله بحبه أنا ندمانة إني قلت الكلمة دي ومكنش ينفع أقول كدة.
وأضافت بوسي: شوفتي طالع يقول إيه وبيتكلم في عرضي وشرفي، من ساعة ما حصلت المشاكل وأنا عمري ما جبت سيرته بكلمة وحشة، لأن دي تربيتي وأخلاقي، دا الفرق بين تربية شارع الهرم والكباريهات وتربية ابن الناس اللي بيفهم في الأصول.
استكملت : مكنتش متخيلة أن الشهرة واكله دماغه وإن هو بيستغل الشهرة على قفايا، على قفا الست اللي كانت مراته في يوم من الأيام، اللي كانت بتنام جنبه على سرير واحد، وبياكلوا عيش وملح مع بعض.
وواصلت بوسي: أنا مصدومة معنديش كلام أقوله بجد، والمشكلة أني يوم الحلقة بعد ما مشيت جه واتعشى معايا وكانت علاقتنا كويسة جدا، ومكنتش متخيلة إن بعد الكلام الكويس اللي قولته واطلعه مظلوم وإنه اتعرض للنصب، يبقى جزائي يتكلم في شرفي وعرضي.
وأكملت: مش  قادرة  أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، دا الفرق بين تربيتي وأخلاقي وتربيته، والمشكلة مش عامل حساب للشهر الفضيل، وإننا في رمضان، وكان بيعمل عمرة وفي بيت الله وقدام الكعبة، وطالع بيتكلم عن مراته اللي كانت في يوم من الأيام على ذمته وشرفه.
واختتمت بوسي، قائلة: أنا غلطانة إني قولت عليه كلمة حلوة دا معملش حساب للعشرة، دي ملهاش علاقة لا برجولة ولا أخلاق مع إن النهايات أخلاق، وحسبي الله ونعم الوكيل.
وسبق وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، أن المطربة بوسي وجهت لها رسالة بعد عرض حلقاتها معها،  التي تحدثت من خلالها عن طليقها هشام، إذ أكدت أنها ما زالت تحبه، متمنية له الخير في حياته.

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