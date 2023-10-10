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"أختك عجباني".. جريمة قتل دفاعًا عن الشرف تهز الجيزة

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ارشيفية
الثلاثاء، 10-10-2023 02:15 م


أنهى عامل حياة صبي طعنًا بمطواة؛ بسبب معاتبته على معاكسته أخته بمنطقة الطالبية.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي قتيل بطعنات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
تحريات العقيد سامح بدوي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية بينت أن المجني عليه يدعى "بلال سيد" في العقد الثاني من العمر توجه إلى الجاني الأربعيني "بتعاكس أختي ليه.. عيب عليك" فجاء الرد صادمًا "أختك عجباني".
حسب التحريات تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على الشاب فسقط مدرجًا في دمائه وفارق الحياة لدى إسعافه بالمستشفى وتمكن الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية من ضبطه والسلاح المستخدم.
تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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