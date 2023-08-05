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أحمد موسى يكشف كواليس إقالة سيد عبدالحفيظ ويكشف مفاجأة

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سيد عبدالحفيظ
السبت، 05-08-2023 10:49 م

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يحتل التريند على تويتر مرة واتنين وتلاتة وأربعة منذ إقالته من منصبه أمس الجمعة، كمدير للكرة بالنادي الأهلي

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي مركز قوة كبير وشغله من قبل حسن حمدي الذي كان أول من شغل المنصب.

وأوضح  أحمد موسى، أن الدنيا مقلوبة منذ الأمس على هذا القرار سواء مؤيد أو معارض، مشيرا إلى أن سيد عبد الحفيظ كان مدير كرة قوي في القلعة الحمراء.

وهنأ موسى، خالد بيبو على توليه المنصب وهو لاعب قوي ومن هدافي النادي الأهلي وعلى مستوى عالي من الأخلاق وقوي ومهذب، موضحا أن شخصيته مختلفة عن سيد عبد الحفيظ حتى في طريقة اللعب.

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مهم ولذا حاز خبر إقالة سيد عبد الحفيظ زخم إعلامي كبير منذ الأمس.

 

وأضاف أن العام الحالي هو أفضل موسم لسيد عبد الحفيظ وفاز بكل البطولات مع المارد الأحمر، وحقق 19 بطولة خلال تواجده في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي. 

 

وقال إن عبد الحفيظ له تعليقات يحبها الجمهور في بعض المواقف، ويخدم النادي الأهلي في أي مكان داخل القلعة الحمراء، موضحا أنه لم يكن يعلم برحيله عن الأهلي بينما كولر يعلم منذ نحو أسبوعين.

 

وأردف أحمد موسى أن النادي الأهلي أشاد إشادة كبيرة بسيد عبد الحفيظ في بيان الإقالة الذي صدر بالأمس، مشيرا إلى أن هناك علاقة قوية ووطيدة بين الخطيب وعبد الحفيظ.

 

وقال أحمد موسى، تربطني علاقة قوية بالكابتن محمود الخطيب، وهو رجل دولة ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه أبدًا، وأنا أعني ما أقوله على الهواء، فله التحية ونتمنى يصارح جماهير النادي الأهلي في أقرب وقت، لأن هناك جماهير زعلانة لحبها للكابتن سيد عبد الحفيظ.

وأوضح أن بيراميدز هو منافس الأهلي في مصر حاليا وينفق كثيرا على تدعيم الفريق، والإنفاق كبير مثل مانشتسر سيتي، موضحا أن الناديين مملوكين للأشقاء في الإمارات، حيث يرغب الفريق المصري في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

 

وواصل: نبدأ مرحلة جديدة في الإعلام الرياضي، ويجب تشجيع الفرق وملكمش علاقة بالآخرين ولا الفرق المنافسة، وحان وقت ضبط المنظومة الرياضية كاملة، وحان وقت عودة الجماهير، ولا نريد ضغوط أو سباب وشتائم.

وأشار موسى، أنه في الفترة المقبلة لن يتحمل أحد أي حد، وكل واحد يشيل شيلته، والعين على مصر في كل شيء بما فيها الرياضة، ونريد جمهور يشجع في انضباط تام.

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