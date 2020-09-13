أحمد موسى يكشف: قيمة الأرض انخفضت بعد قانون التصالح
أحمد موسى
الأحد، 13-09-202011:15 مالمصريون ـ متابعات
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوضح إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، في حي شرق شبرا الخيمة يمحافظة القليوبية.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «أي مواطن في القرى ذهب للتصالح ووجد سعر متر التصالح أكثر من 50 جنيهًا، يبعت لي رسالة فورًا»، مؤكدا أن هذا الكلام ينطبق على منازل القرى مهما كانت المساحة.
ولفت أحمد موسى إلى أن آخر موعد لتقديم طلب التصالح ودفع الجدية هو 30 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن قيمة الأرض انخفضت بعد قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب وقف أعمال البناء.
أكد موسى أنه التقى اليوم مصادفة بمواطن من مدينة الخصوص، وأكد له صحة ما تم عرضه في حلقة الأمس، من «على مسئوليتي» ومؤتمر رئيس الوزراء، وكذلك المشاكل التي يتعرضون لها بسبب مخالفات البناء.