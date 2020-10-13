أحمد موسى يكشف حقيقة خناقة مرتضى منصور ووزير الرياضة

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مرتضى منصور
مرتضى منصور
 
الثلاثاء، 13-10-2020 12:54 ص المصريون ـ متابعات
نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد حول نشوب مشادة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، على خلفية قرارات اللجنة الأولمبية.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ما تردد حول حدوث مشادة بين وزير الرياضة ورئيس الزمالك معلومات خاطئة، والوزير بمقر المركز الأولمبي في المعادي».
وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة ضده من جهات عدة، أبرزها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.


 

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