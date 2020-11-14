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أحمد موسى يكشف تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح

محمد صلاح
صلاح
 
السبت، 14-11-2020 07:28 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح احتل عناوين صحف العالم وذلك بعد إعلان إصابته بفيورس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  محمد صلاح في عزل منذ أمس وهناك متابعة بين طبيب المنتخب القومي وطبيب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتابع:" ألف مليون سلامة عليك وترجع لينا بالسلامة ويهمنا انك تخرج من هذه الأزمة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل الصحف العالم تتابع تطورات الحالة الصحية لـ محمد صلاح بعد اصابته بـ كورونا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن " الصحافة الانجليزية لديها حالة من الحزن والغضب من إصابة  محمد صلاح بفيروس كورونا ".
 

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