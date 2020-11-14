أحمد موسى يكشف تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح

السبت، 14-11-2020
07:28 م
أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح
احتل عناوين صحف العالم وذلك بعد إعلان إصابته بفيورس كورونا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن محمد صلاح
في عزل منذ أمس وهناك متابعة بين طبيب المنتخب القومي وطبيب نادي ليفربول الإنجليزي.
وتابع:" ألف مليون سلامة عليك وترجع لينا بالسلامة ويهمنا انك تخرج من هذه الأزمة ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل الصحف العالم تتابع تطورات الحالة الصحية لـ محمد صلاح
بعد اصابته بـ كورونا ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن " الصحافة الانجليزية لديها حالة من الحزن والغضب من إصابة محمد صلاح
بفيروس كورونا ".