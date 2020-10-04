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أحمد موسى يكشف: الإخوان يخططون لتصفية المقاول الهارب

المقاول الهارب محمد علي
محمد علي
 
الأحد، 04-10-2020 11:35 م المصريون ـ متابعات
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإرهابي الهارب محمد علي وهو يستنجد بالديكتاتور التركي رجب أردوغان.
وقال المقاول الإرهابي الهارب خلال الفيديو: «أولادي مهددون وهم في حمايتك وأتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل لحضرتك». 
وعلق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» قائلا: «جماعة الإخوان الإرهابية قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده، بعدما سحب البساط من قيادات الجماعة»، متابعا «الجناح العسكري المسلح للجماعة الإرهابية بقيادة يحيى موسى متواجد في إسطنبول، لذلك يخشى الإرهابي الهارب محمد علي على أولاده». 
وأكد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية مدربة على الاغتيال والقتل. 
 

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