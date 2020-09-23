الأربعاء، 23-09-2020
01:44 ص
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى
، إن الجماعة الإرهابية تستخدم الأطفال في مقدمة صفوف المظاهرات
التي يخرجون بها في الحواري، مشيرا إلى أن الإخوان
خايفين ومصدرين الأطفال.
وتساءل «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أين المنظمات الحقوقية من استغلال الأطفال في السياسة والمظاهرات
من قبل الجماعة الإرهابية؟
وأكد أن الإخوان
يخرجون تحت منازلهم فقط وفي الشوارع الصغيرة، مضيفًا: «أقسم بالله الإخوان
ملهمش علاقة بالدين وبيشوهوا الدين».
وأوضح الإعلامي أحمد موسى
، أن الإخوان
سبق وأن استخدموا الأطفال في رابعة، وعرض فيديو لإخواني مقيم في أوروبا يسب المصريين بشتائم خارجة ويطالبهم بإشهار الأسلحة ضد مؤسسات الدولة والخروج من أجل التخريب والتدمير.