الثلاثاء 14 مارس 2023
توقيت مصر 17:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد السعودية.. دولة خليجية تجري مفاوضات مع إيران لإعادة العلاقات

شوبير يكشف مفاجأة تقلب الموازين في غرامة كهربا للزمالك

"صدمت عمري.. أختي وجوزي بيمارسوا العلاقة على سريري".. تفاصيل مفجعة

محمد رمضان يعتذر لأهالي مصر الجديدة.. ماذا حدث؟

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان وإجازة عيد الفطر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة إحدى الأميرات.. من تكون؟

بينهم رونالدو.. أسماء المشاركين في برنامج مقالب رامز خلال

حبس عمدة قرية بالغربية بسبب تنمره على معاق وابنته

الحكومة تعلن 1000 جنيه مكافأة لكل سيدة تنجب طفلين فقط

علا غانم: زوجي هددني بفضحي على السوشيال ميديا

ADS
 

أحمد موسى يعلن "خبر سعيد": "ما شاء الله كله دولارات"

Capture
احمد موسى
Native
Teads
الثلاثاء، 14-03-2023 09:19 ص

 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة السويس حققت رقم قياسي اليوم، معقبا: "خبر سعيد جدا".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "107 سفية اليوم عبرت قناة السويس"، معقبا: "هذا العبور لم يحدث في تاريخ مصر في يوم واحد".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "قناة السويس تشهد عبور 107 سفينة كأعلى معدل عبور يومي في تاريخها"، مضيفا: "كل هذا دولارات وعملة صعبة داخلة للبلد".

 

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولكل العاملين بالهيئة، معقبا: “العبور تكلف جهد كبير جدًا، وإمكانيات كبيرة؛ بسم الله ما شاء الله العبور ده كله دولارات، وعملة صعبة”.

 

إقرأ ايضا

شوبير

شوبير يكشف مفاجأة تقلب الموازين في غرامة كهربا للزمالك

images

"صدمت عمري.. أختي وجوزي بيمارسوا العلاقة على سريري".. تفاصيل مفجعة

2023_3_14_10_11_30_597

محمد رمضان يعتذر لأهالي مصر الجديدة.. ماذا حدث؟

أخبار متعلقة

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يزور-هيئة-قناة-السويس-5

السيسي يرد على مزاعم بيع قناة السويس مقابل ترليون دولار