قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة السويس حققت رقم قياسي اليوم، معقبا:
"خبر سعيد جدا".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"،
المُذاع عبر فضائية " صدى
البلد"،: "107 سفية اليوم عبرت قناة السويس"، معقبا: "هذا
العبور لم يحدث في تاريخ مصر في يوم واحد".
وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "قناة السويس تشهد عبور 107 سفينة كأعلى
معدل عبور يومي في تاريخها"، مضيفا: "كل هذا دولارات وعملة صعبة داخلة
للبلد".
ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
ولكل العاملين بالهيئة، معقبا: “العبور تكلف جهد كبير جدًا، وإمكانيات كبيرة؛ بسم
الله ما شاء الله العبور ده كله دولارات، وعملة صعبة”.