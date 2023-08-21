الإثنين 21 أغسطس 2023
توقيت مصر 12:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

مفاجأة.. رحيل "القندوسي" عن الأهلي لهذا النادي

تفاصيل مقتل "دهبية" على يد زوجها الجزار أمام أطفالهم الثلاثة

شاهد.. طريقة احتفال ضابط عراقي بترقيته الجديدة رفقة زوجته تحيله إلى التقاعد

"احترموا نفسكم".. رسالة نارية من ميدو لـ "الأهلاوية"

إقامة جبرية واعتزال اضطراري.. محمد الباز يفجر مفاجأة عن عادل إمام

أحمد موسى يزف بشرى.. وداعًا انقطاع الكهرباء

تهريب مهاجرين مصريين بطريقة غريبة.. إحالة 3 مسؤولين في جهاز رقابي للمحاكمة

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

"القذارة مكانها الزبالة".. نقابة الموسيقيين تقرر وقف "كزبرة" عن الغناء

أحمد موسى يزف بشرى.. وداعًا انقطاع الكهرباء

IMG-20230821-WA0022
أحمد موسى
الإثنين، 21-08-2023 10:05 ص

اقتربت مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال من الانتهاء، بعدما بدأت بالتزامن مع موجة حر شديدة ضربت البلاد في يوليو الماضي، والتي زاد معها استهلاك الكهرباء بقوة، وانعكست آثارها على محطات الكهرباء والتي تطلبت وقودا أكثر لإنتاج مع مزيدا من الكهرباء.
من جانبه كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد انتهاء مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل وربما منتصفه على أقصى تقدير.
بداية المشكلة 
وفي 27 يوليو الماضي قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي ، في اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو ، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم.
وأوضح "مدبولي" حينها أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو ، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة،  عملت الدولة على تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التي اقتربت من  36 جيجاوات في اليوم الواحد.

انقطاع الكهرباء
وأوضح أن الدولة سخرت  كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لطول مدة ارتفاعات درجات الحرارة المبالغ فيها، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن استهلاك يوم 26 يوليو فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب.

300 مليون دولار
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية.

تدخل الرئيس السيسي 
من جانبه تابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أمس  أن الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.


إقرأ ايضا

IMG-20230821-WA0016

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

IMG-20230821-WA0020

تفاصيل مقتل "دهبية" على يد زوجها الجزار أمام أطفالهم الثلاثة

IMG-20230821-WA0018

"احترموا نفسكم".. رسالة نارية من ميدو لـ "الأهلاوية"

أخبار متعلقة

IMG-20230817-WA0013

"أنا صريح معاكم".. السيسي يكشف السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء (فيديو)

267885938_358967586031758_41379743870696217_n (1)-61c0da3821a98

أحمد موسى يكشف كواليس إقالة سيد عبدالحفيظ ويكشف مفاجأة

Capture

بشرى ساره .. لا انقطاعات في الكهرباء بداية من الغد

20201221220522008

يعيش على جهاز تنفس.. تدهور الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بسبب انقطاع الكهرباء

481

الكهرباء تكشف عن المناطق المستثناة من قطع التيار

29977-67

مصدر بالكهرباء يكشف مفاجأة صادمة عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع التيار