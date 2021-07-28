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أحمد موسى للمنتخب الأولمبي:«هعمل حفلة وهجيب ليكم حاجات كثيرة»

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موسى
Native
الأربعاء، 28-07-2021 10:10 م


قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب الأولمبي إذا حقق ميدالية فى طوكيو 2020، سيقوم بعمل حفلة كبيرة لهم معلقًا : " آه هعمل لكم حفلة.. وهجيب ليكم حاجات كثيرة".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتخب المصري قادر على تحقيق الذهبية، والجميع يقف خلف المنتخب.
ولفت إلى أن الجميع ينتظر إنجاز كبير لـ منتخب مصر، وسيقدم مباراة قوية يوم السبت المقبل أمام البرازيل.
 

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