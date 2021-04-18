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أول فيديو لانقلاب قطار طوخ والصحة تكشف عدد الضحايا

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أحمد موسى عن حادث القطار: «خرجنا من كارثة لمصيبة»

قطار طوخ
قطار طوخ
 
الأحد، 18-04-2021 08:59 م محمد فضل
علق الإعلامي أحمد موسى على حادث قطار طوخ الذي أسفر عن إصابة 97 راكبًا، قائلًا إن السكة الحديدة متهالكة منذ 40 عامًا.

وقال أحمد موسى أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، «وزيرة الصحة أعلنت إصابة 97 ولم تعلن أي جهة عن وفيات رغم تداول فيديوهات تظهر وقوع ضحايا»، معلقا «لم تمضِ أيام على كارثة سوهاج حتى نجد مصيبة أخرى».

وعرض موسى فيديو يظهر بعض ضحايا الحادث «فيه ضحايا للحادث وفقًا للفيديوهات»، مؤكدا «مرفق السكك الحديدية متهالك منذ 40 عاما، والدولة تنفق أكثر من 200 مليار جنيه لإصلاحه».

يذكر أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اطمأنت على الحالة الصحية لمصابي حادث “قطار طوخ” بمستشفى بنها للتأمين الصحي، ووجهت بنقل 3 مصابين إلى معهد ناصر.
 

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