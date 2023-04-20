أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

الخميس، 20-04-2023
11:11 ص
كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب مواصلة مجلس إدارة النادي
الأهلي، الانعقاد بعد الإعلان عن إيقاف محمود كهربا
12 مباراة وتوقيع غرامة مالية قدرها
مليون جنيه.
وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على
مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه تم إبلاغ
الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا
؛ وهو الأمر الذي سيجعل الأحمر يشارك في لقاء السوبر
أمام الزمالك المقرر إقامته بدولة الإمارات.
وأضاف، أنه حال تنفيذ اتحاد الكرة
العقوبة ضد كهربا
،
فإنه يتوقع أن يلغي الأهلي مشاركته في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل أمام
نادي الزمالك بالإمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق تحليله الشخصي.
وتابع: "تم إبلاغ الأهلي شفهيًا بإيقاف عقوبة كهربا
التي وقعت عليه من لجنة الانضباط، دا معناه اذا استمر هذا الأمر الأهلي سيشارك في نهائي
السوبر في الإمارات يوم 5 مايو"، مضيفًا: "معلوماتي وتحليلي الشخصي أن الأهلي
لن يشارك في السوبر إذا تم تنفيذ عقوبة كهربا
".