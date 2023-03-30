أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته خلال 3 شهور





كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وما يُثار عن القيمة المتوقعة لرفع سعر الفائدة؛ في خضم الوضع الاقتصادي الدولي الحالي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي، غدًا؛ حيث إنه لا يملك أحد أي معلومة في هذا الشأن.

وتابع موسى أن كل الخبراء يتوقعون رفع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن جميع المواقع الإعلامية المحلية أو العربية أو الدولية تعمل على نشر أخبار اقتصادية مكثفة عن مصر؛ بهدف عمل حالة ضغط عليها.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن التوقعات الاقتصادية تُشير إلى رفع نحو 200 أو 300 نقطة أساس اليوم ، كما توقع البعض تعويم الجنيه أمام الدولار؛ وهي جميعها توقعات وتكهنات؛ وليس لها أي علاقة بالبيانات الرسمية من البنك المركزي.

وأكد أحمد موسى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة نسب التضخم، مؤكدًا أن الجنيه المصري فقد 20% من قيمته من شهر يناير حتى الآن؛ ومصر واجهت أكبر تضخم خلال الشهر الماضي.