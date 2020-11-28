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أحمد موسى: الأهلي هاياخد كاس العالم ان شاء الله

أحمد موسي
موسى
 
السبت، 28-11-2020 08:46 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعب نادي بيراميزا رمضان صبحي، ترك النادي الأهلي قبل شهرين من البطولة؛ مُرددًا: «ساب الأهلي علشان الطموح.. ولا طموح ولا فلوس تعوض لحظة رفع كأس البطولة». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب في صفوفه؛ موضحًا أن النادي الأهلي مطالب بدعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية المقامة في قطر في فبراير القادم.

وأشار "موسى"، إلى أن النادي الأهلي سوف ينافس على كأس العالم للأندية وسوف يحصل عليها ان شاء الله. 

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 
 

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