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أحمد موسى: آبي أحمد تعرض لهزيمة ساحقة اليوم

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موسى
Native
الإثنين، 28-06-2021 09:20 م

استعرض الإعلامي أحمد موسي، في مستهل حلقته اليوم الإثنين، العديد من الاخبار التي تتناول سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تفوقت علي قوات أبي أحمد.
وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" قوات اقليم تيجراي أسقطت وطردت جنود الديكتاتور أبي أحمد في هزيمة ساحقة، مردفا:" هزيمة موجعة لهذا الديكتاتور".
وأفادت وسائل إعلامية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المعارضة في إثيوبيا، دخلت ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد انسحاب قوات حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن  شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات تحرير تيجراي" المطالبة بانفصال الإقليم دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر يوم الاثنين.
وأعلن متحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.
ودعا أبراهام بيلاي، رئيس الحكومة الإقليمية لتيجراي المعين من قبل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى وقف فوري للقتال والأعمال العدائية.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن الجيش الإثيوبي انسحب من ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
ورصدت الشبكة الأمريكية تدفق الناس إلى الشوارع للاحتفال، على الرغم من الدعوات لهم بالبقاء في منازلهم حيث لا يزال الوضع متقلبًا.

وقال شهود عيان إن الجنود الإثيوبيين شوهدوا وهم يدخلون البنوك والمكاتب الإعلامية ومكاتب الوكالات الإنسانية قبل مغادرة المدينة.
 

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