الأحد 13 يونيو 2021
توقيت مصر 12:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبأ عشيقته في منزل والديه وعاشا معًا 11 عامًا دون علمهما وهكذا كُشف أمره

مهاب مميش يرد على تهديد قناة "أشدود الإسرائيلية" لقناة السويس

أحمد مكي يتكفل بعلاج فاطمة كشري

إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدها ووالدتها

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد محاولة هذا الفنان اغتصابها (فيديو)

المالية: ٢,٢ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في مايو الماضي

التضامن 1442 تتواصل مع أسر "تكافل" برسائل محمول مجانية

فوائد ذهبية لتناول " الفلفل ".. تعرف عليها

الأرصاد تحذر سكان الرياض من طقس اليوم

شاهد.. صورة نادر للملك سعود مع حفيدته الأميرة بسمة بنت ماجد

ADS
 

أحمد مكي يتكفل بعلاج فاطمة كشري

12428851281623331973
ا
Native
الأحد، 13-06-2021 11:26 ص

بعد أن تعرّضت الفنانة فاطمة كشري لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي، وحديثها عن معاناتها مع المرض والظروف المادية، تكفل الفنان أحمد مكي بعلاجها.
وأعلنت كشري إرسال مكي مديرة أعماله لتقديم الدعم لها بعرضها على طبيب، لمعرفة تطورات وضعها الصحي، وتكفل بكل نفقات العلاج، حتى تشفى تماماً.
كما فاجأها مكي بتركيب مكيّفات بمنزلها، بسبب طلب الأطباء من فاطمة بعدم التعرض للحرارة، خوفاً من أي مضاعفات.
وأشادت فاطمة بكرم أحمد وإنسانيته في متابعة حالتها بشكل دقيق، قائلة: "أحمد مكي كلمني وكان بيعمل عملية في ضرسه، وقالي لما أخف هجيلك".
يُذكر أن فاطمة شعرت بوجع غريب يشبه الورم، بعد مرور 4 أيام على خضوعها للعملية الجراحية، فإستشارت طبيباً وخضعت لعملية جراحية أخرى.
وإتضح لاحقاً بعد العملية الثانية، أن الطبيب كان نسي داخل بطنها "شاشاً طبياً"، تسبب لها بهذه المعاناة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفاطمة، وهي ترقد على سرير المرض في أحد المستشفيات.
وتواصل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مع فاطمة لمعالجتها، وتعهد لها بتقديم الدعم اللازم، وبأنه سيعرضها على جراح كبير لمعالجة الخطأ الطبي.
وتُعتبر فاطمة واحدة من أقدم وأشهر كومبارسات السينما والدراما التلفزيونية، وبدأت مشوارها الفني مع فيلمي "صراع الأحفاد" و"كتيبة الإعدام"، وكانت تتقاضى حينها 10 جنيهات، وهي واحدة من الممثلات اللواتي تركن بصمة في كل دور قدمته، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وكان آخر عمل شاركت فيه فاطمة، هو مسلسل "ضل راجل"، الذي عرض في رمضان الماضي.
 

إقرأ ايضا

images

خبأ عشيقته في منزل والديه وعاشا معًا 11 عامًا دون علمهما وهكذا كُشف أمره

14251592171544746194

إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدها ووالدتها

Capture

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد محاولة هذا الفنان اغتصابها (فيديو)

أخبار متعلقة

2346465_1623217139

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

image

دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات حالة والدتها

1-40

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

6A295DC5-CD74-46D4-A17A-701F1DC97C19

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو من حفل تخرج ابنتها

608c10244236042d64112f87

نقابة الفنانين تزف أخبارًا سارة عن حالة دلال عبدالعزيز

27

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها