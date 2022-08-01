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أحمد ماهر يفتح النار على عادل إمام بسبب القبلات والأحضان: مقبلش كده على مراتي

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احمد ماهر
Native
Teads
الإثنين، 01-08-2022 02:05 م

أثار الفنان أحمد ماهر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات عن القبلات والأحضان "في سياق الدراما".
الفنان أحمد ماهر قال في مقابلة تلفزيونية: "لو مراتي فنانة مرضاش إنها تتباس وتتحضن في سياق الدراما"، مشدداً على معارضته تمثيل المشاهد الجريئة التي تتضمن التقبيل.
وأضاف أنه رغم رفضه تقديم شخصية "مثلي الجنس" في مسرحية "سحلب"، لكنه لا يمانع المشاركة في عمل به شخصية مثلية الجنس.
وتطرق إلى مسرحية "مدرسة المشاغبين" للنجمين عادل إمام وسعيد صالح، معتبراً أنها "كارثة بكل المقاييس".
وأضاف: "تجربة مسرحية مدرسة المشاغبين كارثة بكل المقاييس، وتجربة مسرح مصر بلا شكل ولا مضمون".
وتابع: "مدرسة المشاغبين والعيال كبرت كارثة بكل المقاييس، علموا النشء الاستهانة بكل مَن حولهم، والمسرحية السيئة مثل المخدرات تماماً".

 

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