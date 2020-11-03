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أحمد مالك يرد على فيديو مشين انتشر له: متصدقوش اللي شوفتوه

أحمد مالك
أحمد مالك يرد على فيديو مشين انتشر له: متصدقوش اللي شوفتوه
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:11 ص أحمد عادل شعبان
أصدر الفنان أحمد مالك بيانا ناريا رد فيه على تداول فيديو له أثناء وجوده بأحد المتاجر يزعم سرقةه لسلعة وعدم دفع ثمنها.

وقال مالك في بيان عبر "فيس بوك": في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج.

وأضاف: محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب.

وتابع: ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم.
 

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