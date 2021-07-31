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أحمد كريمة: لهذا السبب تقدم الزوجات على قتل أزوجهن في مصر

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أحمد كريمة
Native
السبت، 31-07-2021 11:50 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، إن سبب كثرة تلك الجرائم هي الزيادة السكانية.
وأضاف كريمة في مداخلة تليفزيونية: ” زيادة الجرائم ناتج من كثرة السكان، وضعف الدين، وتراجع مكارم الأخلاق، أصبح هناك استهانة بالدماء”.
وأشار إلى أن جرائم قتل الزوجات لأزواجهن لم تصل للظاهرة، وهي عبارة عن حوادث فردية، ولكنها غريبة على طبيعة الشعب المصري.
وأكد أن الجريمة قديمة قدم البشرية، وأول جريمة قتل حدثت بين أخوين، وكانت هناك مؤامرة لإزهاق روح سيدنا يوسف من أخوته.
 

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