أحمد كريمة: دلال عبدالعزيز ماتت شهيدة في سبيل الله

الأحد، 08-08-2021
10:10 ص
قال الدكتور أحمد كريمة
، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أى شخص
يموت متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا فهو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل
الله، مضيفًا أنه قد تعددت الأحاديث، أن من يموت بمرض فهو من الشهداء.
وتابع كريمة تزامناً مع وفاة
الفنانة دلال عبدالعزيز
، أنه قد ورد عنْ أبي
هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم-
“الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم
وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه” متفقٌ عليهِ.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن درجة الشهادة هي دليل على حسن
الخاتمة، وليس كل من قتل فى دار الحرب شهيدا، وصاحب المرض سواء كان غفيرًا وزيرًا
فنانًا، فهو يأخذ الدرجة والمنزلة التى ذكرها رسول الله.